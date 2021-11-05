Мост восстановили в Зиминском районе

Сооружение пострадало во время наводнения в Иркутской области в 2019 году, рассказали SIA.RU в администрации области.

В регионе восстановлен еще один объект, пострадавший во время летнего паводка 2019 года – мост в селе Зулумай через реку Зима. Качество проведенных работ оценил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который сегодня находится с рабочей поездкой в Зиминском районе.

В результате наводнения у моста в селе Зулумай разрушились опора и пролеты. Автомобильное и пешеходное сообщение было прервано. Восстановление моста вошло в областной перечень мероприятий по ликвидации последствий паводка.

На устройство мостового перехода выделено 150 млн рублей на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования. Мост представляет собой сборную конструкцию 134 метра в длину, грузоподъемностью 40 тонн, проезжая часть более четырех метров, ширина пешеходной дорожки – один метр. Установлены новые пролеты и опоры, сооружены перила.