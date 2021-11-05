Жительница Усть-Кута взяла 3 млн рублей в кредит и отдала их мошенникам

Мошенники убедили жительницу города Усть-Кула Иркутской области оформить кредит на 3 млн рублей и отдать им, сообщает региональная полиция.

На днях потерпевшей позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что на имя сибирячки одобрен кредит в размере 5 млн рублей. Узнав, что женщина заявок на кредиты не подавала, аферистка убедила ее, что этот заем взяли злоумышленники. Для сохранности денег ее убедили оформить встречный кредит, обналичить средства и перевести на «безопасный счет». Выполнив все указания лжебанкиров, заявительница лишилась 3 млн рублей, после – обратилась за помощью в полицию.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.