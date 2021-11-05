Иркутянина приговорили к 1,5 года колонии строгого режима за езду в нетрезвом виде

Суд приговорил 32-летнего жителя Иркутска к 1,5 года колонии строгого режима за езду в нетрезвом виде, сообщает региональная полиция.

Мужчину остановили правоохранители – он был пьяным и не имел прав. Во время разбирательств выяснилось, что только за один месяц он был остановлен сотрудниками ГИБДД в нетрезвом состоянии дважды. По одному из фактов суд назначил ему наказание в виде штрафа, который не был оплачен, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, иркутянин до этого отбывал наказания за имущественные преступления.

Спустя несколько месяцев материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным актом передали в суд. Учитывая, что мужчина после освобождения из мест лишения свободы не встал на путь исправления, а продолжил вести антиобщественный образ жизни, судья назначил ему заключение в исправительной колонии строгого режима.

Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.