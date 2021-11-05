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Пострадавшую от пожара в 2018 году школу в Зиминском районе восстановили лишь на 10%

Правительство Иркутской области сообщило, что сейчас в Зиминском районе региона продолжается ремонт школы, которая пострадала от пожара в декабре 2018 года. В настоящее время объект готов лишь на 10%.

Работы по восстановлению здания начались в июле текущего года. Здесь проведена разборка полов, демонтаж дверей, наружной обшивки, замена фундамента и дверных венцов. Дата завершения капремонта по плану – 1 июля 2022 года.

«Нужно ускорить установку окон, закрыть крышу, чтобы зимой могли выполнять внутреннюю отделку помещений. Нельзя медлить. Более 30 учащихся этой школы сейчас занимаются в здании сельского дома культуры. Необходимо завершить ремонтные работы в срок, чтобы к новому учебному году можно было качественно подготовить школу», – подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев, который посетил объект.

Из областного бюджета на капремонт выделено более 22 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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