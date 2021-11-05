Рекорд по суточному приросту больных COVID-19 обновился 4-ый раз за неделю в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день ковидом заболели 538 человек – это новый рекорд с начала пандемии, который обновился уже четвертый раз за неделю.

Всего со старта эпидемии в Приангарье, по официальным подсчетам, зафиксировано 124,8 тысячи случаев заболеваемости. Число госпитализированных сейчас составляет 5,1 тысячи.

Скончались за сутки в Приангарье от коронавируса 26 людей, два – от сопутствующих патологий. Выздоровели 93 человека.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Иркутск, Ангарск и Усолье-Сибирское, где заболели 154, 53 и 52 человека соответственно.