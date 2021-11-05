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Обнаружены останки всех девяти человек на месте крушения Ан-12 под Иркутском

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Спасатели обнаружили в районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском в районе села Пивовариха останки всех девяти погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», – сказал собеседник агентства.

Напомним, о том, что в катастрофе погибли 9 человек, стало известно 4 ноября, среди них были граждане России,  Беларуси и Украины. Ранее сообщалось о семи членах экипажа. Восьмым и девятым пассажирами, которые были в самолете, оказались руководители авиационной транспортной компании «Заполярье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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