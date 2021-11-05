Более 400 тыс. рублей отдали жители Приангарья аферисткам, предлагавшим свидания за деньги

Двенадцать мужчин из Иркутской области с начала текущего года отдали девушкам-мошенницам, которые предлагали свидания за деньги, 430 тысяч рублей, сообщает региональная полиция.

В частности, накануне повар из пиццерии нашел в Интернете объявление, в котором предлагалось свидание с почасовой оплатой. Он позвонил по указанному номеру и по просьбе собеседницы перевел на указанный ею счет 3 тысячи рублей в качестве предоплаты, рассчитывая на двухчасовое общение. После этого девушка заявила о необходимости оплаты «страховки», обещая в последующем вернуть отправленную сумму. Следуя ее указаниям, работник общепита двумя платежами перевел еще 7 и 10 тысяч рублей, после чего незнакомка перестала отвечать на его звонки.

Мужчина обратился к правоохранителям. Установлено, что аферистка разговаривала с заявителем по номеру телефона, зарегистрированному в Пензенской области.

Самую большую сумму же в текущем году в Приангарье перевел жрице любви москвич, в феврале этого года оказавшийся в городе Слюдянка, – более 230 тысяч рублей.