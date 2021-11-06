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Расходы по перевозке в Иркутск родственников погибших в Ан-12 оплатит «Гродно»

Расходы по размещению и перевозке в Иркутск родственников людей, которые погибли при крушении самолета Ан-12, оплатит авиакомпания «Гродно», которой принадлежал разбившийся самолет, сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.

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«Найдены останки погибших. Сейчас идут экспертизы. От результатов будут зависеть даты прилета родственников. Предварительно, это — 7-8 ноября. Планируем разместить людей в гостинице «Иркутск». Все транспортные расходы и оплату проживания взяла на себя авиакомпания «Гродно», которой и принадлежал борт», – рассказал губернатор.

Сегодня в Иркутск приедет представитель перевозчика, а также члены комиссии по обеспечению авиационной безопасности, безопасности полетов гражданской авиации. На месте аварии продолжают работать следователи и специалисты комиссии Международного авиационного комитета.

Напомним, катастрофа под Иркутском в районе села Пивовариха произошла 3 ноября. При крушении Ан-12 погибли девять человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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