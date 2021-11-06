Власти расторгли контракт с застройщиком микрорайона Восточный в Нижнеудинске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что власти региона расторгнули контракт с застройщиком микрорайона Восточный в Нижнеудинске на строительство домов для переселения людей из аварийного жилья, поскольку подрядчик не смог выполнить работы в срок.

«Пришлось расторгнуть договор с подрядчиком по строительству домов для переселения из аварийного жилья. Свое слово он не сдержал и работы не выполнил. 29 ноября мы заключаем новый контракт. С нашей стороны хочу принести извинения людям, которые в этом году не получили квартиры. В любом случае, продолжаем строить. Это моя личная зона ответственности. Увидел проблемные вопросы, скорректируем работу», – заявил глава области.

В микрорайоне сейчас активно идет работа по устройству сетей канализации и теплоснабжения, энергетики занимаются электросетями.