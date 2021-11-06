Mercedes-Benz врезался в столб в Приангарье, пассажир иномарки погиб

Автомобиль Mercedes-Benz врезался в столб в поселке Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области, один из пассажиров скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент случился сегодня ночью. Установлено, что водитель иномарки не справился с управлением транспорта, съехал с проезжей части и наехал на железобетонный столб световой опоры.

«В результате происшествия 26-летний молодой человек, находивiийся на заднем сидении иномарки, скончался на месте. Второй пассажир, 21-летний местный житель, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение», – отмечается в сообщении.

Проверка по факту автоаварии продолжается. Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.