Мужчина обиделся на бывшую жену и поджег ее дачу с помощью бензина в Иркутской области

Полиция задержала 41-летнего жителя Иркутска по подозрению в поджоге дачи своей бывшей жены. По словам мужчины, он совершил преступление из-за обиды на экс-супругу после ссоры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области

Инцидент произошел ночью 5 ноября – тогда в дежурную часть поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ в Ангарске. Прибывшие на место пожара огнеборцы не дали огню распространиться на соседние постройки, однако сама дача сгорело полностью.

«Спустя некоторое время предполагаемый виновник был установлен. 41-летний иркутянин пояснил, что поджег дачу, принадлежащую бывшей жене при помощи канистры с бензином. Свой поступок мужчина объяснил обидой после ссоры с экс-супругой», – отмечают правоохранители.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.