Роспотребнадзор: поставить диагноз COVID-19 можно только с помощью теста

Диагностировать коронавирус без лабораторного тестирования невозможно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

– Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно, – сказала Пшеничная.

Она пояснила, что если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. Признание переболевшим тех, кто перенес коронавирус, но не обращался к врачам, и выдача им QR-кода не поддерживается ВОЗ и является неправильным, отметил он.