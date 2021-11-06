Кобзев раскритиковал ход строительства реабилитационного центра для детей в Мельнице

Правительство региона сообщила, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев раскритиковал ход строительства социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в селе Мельница в Нижнеудинском районе.

«Подрядчик должен сдать объект до 30 ноября текущего года. Но до сих пор не в полном объеме произведена внешняя отделка здания, не закончены внутренние отделочные работы, не в полном объеме произведено благоустройство прилегающей территории. Кроме того, не смотря на выделенные средства, не заключены контракты на поставку необходимого оборудования», – отмечают власти.

Глава региона потребовал, чтобы подрядчик до 15 ноября получил заключение экспертизы на дополнительные (не учтенные) работы, стоимость которых оценивается в 22 млн рублей.