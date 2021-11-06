Пятый раз за неделю обновился рекорд по суточному приросту больных ковидом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день болезнь выявили у 541 человека – это новый рекорд с начала пандемии, который обновился пятый раз за неделю.

Всего, по официальным подсчетам, коронавирусом с начала пандемии заболели в Приангарье 125,3 тысячи людей. За последние сутки выздоровели от болезни 108 людей, с начала эпидемии – 107,6 тысячи. Скончались от ковида 27 человек, от сопутствующих патологий – один.

Лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Ангарск и Братск, где зафиксировано 162, 59 и 45 новых случаев соответственно.