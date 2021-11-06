QR-коды для проезда в общественном транспорте введут в Татарстане

Ситуация с COVID-19 в Татарстане вынуждает власти региона вводить новые ограничительные меры, заявил президент региона Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики. В частности, через две недели для проезда в общественном транспорте будет необходим QR-код или медотвод от вакцинации против коронавируса.

– Через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля президент РТ поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод), – сообщает пресс-служба главы Татарстана.



При этом, действие транспортных карт для людей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе, будет приостановлено.