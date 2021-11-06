Новости

QR-коды для проезда в общественном транспорте введут в Татарстане

Читайте также:

Вакцинацию для детей от COVID-19 ввели в первой стране в мире
6 ноября 2021
Пятый раз за неделю обновился рекорд по суточному приросту больных ковидом в Приангарье
6 ноября 2021

Ситуация с COVID-19 в Татарстане вынуждает власти региона вводить новые ограничительные меры, заявил президент региона Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики. В частности, через две недели для проезда в общественном транспорте будет необходим QR-код или медотвод от вакцинации против коронавируса.

– Через две недели лица старше 18 лет смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля президент РТ поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод), – сообщает пресс-служба главы Татарстана.

При этом, действие транспортных карт для людей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе, будет приостановлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4492)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании