Нефть выписывает стремительные зигзаги

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции АФК Система (+2,02%). В аутсайдерах оказались бумаги Акрона (-3,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,5–72,0, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

– Увеличивается волатильность на рынке углеводородов. Ранее члены ОПЕК+ приняли решение не форсировать увеличение добычи: дополнительных 400 тыс. баррелей в сутки, по мнению организации, будет вполне достаточно рынку. Однако после этого нефтяные котировки начали выписывать зигзаги в широком диапазоне $80–85 за баррель марки Brent. Впрочем, мы полагаем, что решение картеля не является негативным сигналом для рынка. Увеличение запасов в США не указывает на признаки затоваривания. Климатическая повестка будет оказывать лишь краткосрочное влияние на поведение игроков: темпы роста зеленой энергетики таковы, что она еще долго не будет сдерживать производство углеводородов. Кроме того, не за горами и повышение ставок, что сделает добычу, транспортировку и переработку углеводородов дороже. Мы не исключаем, что нефтяные котировки достигнут отметки $90 за баррель до конца года, что, в свою очередь, вызовет новые спекулятивные покупки и прогнозы относительно дальнейшего роста.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 71,5–72,0. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4150–4200 пунктов.