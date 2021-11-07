Каникулы в школах восьми муниципалитетов могут продлить в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 6 ноября принял решение о продлении каникул в школах восьми муниципалитетов на одну неделю – с 8 по 14 ноября, пишет IRK.RU.

«Это Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Жигаловский район. В двух муниципалитетах Нукутский и Эхирит-Булагатский район – только в районных центрах. Решение пока обсуждается, указ не подписан», – отмечает издание.

Напомним, ранее из-за неблагоприятной эпидситуации в России были введены нерабочие дни на период с 30 октября по 7 ноября. На этот же промежуток было решено продлить и каникулы в школах.

Эпидситуация в Приангарье остается неутешительной – 6 ноября в пятый раз за неделю был обновлен рекорд по суточному приросту больных с начала пандемии.