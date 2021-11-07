Власти Иркутской области продлили каникулы в школах восьми муниципалитетов до 14 ноября

Правительство Иркутской области сообщило о решении продлить каникулы в школах восьми муниципалитетов до 14 ноября.

«На каникулах останутся школьники Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района. Каникулы также продлены для школьников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский», – отмечают власти.



Частным образовательным организациям, расположенным на территории данных муниципальных образований, также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября 2021 года.

Работодателям же рекомендовано предоставить одному из родителей или иному законному представителю ребенка-ученика начальных классов, каникулы которого продлены, возможность дистанционной работы или часть очередного оплачиваемого отпуска на период с 8 по 14 ноября.

Такие меры введены из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом.