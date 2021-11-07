Несовершеннолетним запретили посещать ТРЦ Иркутской области с 8 ноября

Власти Иркутской области запретили людям, не достигшим 18 лет, посещать торгово-развлекательные центры с 8 ноября до 14 ноября – на период каникул – без сопровождения взрослых, сообщается на сайте кабмина Приангарья.

«Согласно изменениям в Указ, в период с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать торгово-развлекательные центры (комплексы) только в сопровождении родителей или иных законных представителей», – говорится в сообщении.

Взрослые же могут приходить в ТРЦ только при наличии прививки, медотвода от вакцинации, либо документа, который подтверждает, что человек переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад.

Напомним, ранее власти Приангарья продлили каникулы в восьми муниципалитетах Иркутской области на период до 14 ноября из-за неблагоприятной эпидситуации.