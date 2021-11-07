Учеников вузов и средних профучреждений Приангарья перевели на дистант до середины ноября

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о переводе студентов вузов и профессиональных образовательных учреждений на дистанционное обучение на период до 14 ноября.

Такие меры будут действовать на территории муниципалитетов, где продлены каникулы в школах на период с 8 по 14 ноября: Иркутске, Ангарском городском округе, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и Жигаловском районе, а также в поселках Новонукутский и Усть-Ордынский.

«Друзья, еще раз хочу напомнить: всё это сделано для разобщения школьников в период подъема заболеваемости. Поэтому прошу - объясните детям, что в эти дни не нужно ходить по торговым центрам и общественным местам. Иначе от всех этих мер не будет никакого толку. Берегите себя и своих близких!» – отметил Игорь Кобзев.