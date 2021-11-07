Эксперт Роспотребнадзора объяснила, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест

Вероятность диагностировать коронавирус снижается при тестировании после 4–5 дней болезни, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам профессора, при этом у человека могут наблюдаться респираторные симптомы.

– После 4–5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат, – объяснила Наталья Пшеничная «РИА Новости».