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Эксперт Роспотребнадзора объяснила, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест

Вероятность диагностировать коронавирус снижается при тестировании после 4–5 дней болезни, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам профессора, при этом у человека могут наблюдаться респираторные симптомы.

– После 4–5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат, – объяснила Наталья Пшеничная «РИА Новости».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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