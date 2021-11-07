Губернатор раскритиковал работу подрядчика, который строит школу и сад в Тайшете

Губернатор Иркутской области во время поездки в Тайшет раскритиковал работу подрядчика, который строит в городе школу и детский сад на 120 мест, сообщает региональное правительство.

Учреждение для дошкольников строят на улице Зои Космодемьянской. Работы начали в мае 2020 года, однако готовность объекта на настоящий момент составляет только 15%.

«Ведем переговоры с подрядчиком, он должен решить свои организационные вопросы, чтобы ускорить ход работ. Через месяц снова приеду проверить, как идет строительство. Подрядчик обещает, что к этому времени будет закрыт тепловой контур. Будем решать, что делать дальше. Этого детского сада жители очень ждут, нельзя так издеваться над горожанами», – сказал Игорь Кобзев.

Претензии у властей есть и к качеству ремонта школы №14, который выполняет тот же подрядчик. «Уже не первый раз посещаю школу №14 в Тайшете, динамика есть, но есть и вопросы: не вижу подключения к сетям, не подано отопление, от этого может пострадать качество отделочных работ. Это недопустимо. Работы еще много, но делать ее нужно качественно. В декабре планирую еще раз приехать, и уже с родительским комитетом проверим ход работ», – рассказал Игорь Кобзев.