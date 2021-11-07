Власти Приангарья готовы взять на вооружение проект Русала по строительству нового микрорайона в Тайшете

Находясь в рабочей поездке в Тайшете, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел площадку строительства жилого микрорайона «Центральный». Его строительство ведет компания «РУСАЛ», которая планирует возвести 9 домов на 584 квартиры.

– Очень отрадно, что инвесторы заходят с такими проектами, строят новые жилые дома. Посмотрим, где еще можно будет применить такой проект, возможно, реализуем его для переселения людей из аварийного жилья, – пояснил Игорь Кобзев.

Глава региона поручил рассмотреть вопросы применения этого проекта в Тулуне, Нижнеудинске и на других территориях, где ведётся комплексное развитие территорий.