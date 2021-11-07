Работодателям Приангрья поручено отправить на дистант не привитых людей старше 60 лет

Правительство Иркутской области поручило работодателям региона отправить на дистанционный режим работы не привитых граждан 60 лет и старше, сообщил глава Прианагрья Игорь Кобзев.

«Получаю много сообщений с просьбой дать разъяснения по введенным ограничениям. В основном спрашивают, кого необходимо отправлять на дистанционный режим работы до 5 декабря. Этот пункт в указе относится к не привитым гражданам в возрасте 60 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями. В течение четырех недель у них есть возможность поставить прививку и провести время дома для формирования иммунитета», – отметил глава региона.

Если у человека имеется медотвод от прививки, работодатель сам решает, оформлять дистанционный режим или нет. А если сфера деятельности не позволяет уйти на удаленный режим работы, значит, человеку необходимо оформить отпуск.

По словам Игоря Кобзева, введенные меры – вынужденные. «Мы много месяцев подряд просили граждан пройти вакцинацию, чтобы к возможному подъему заболеваемости выйти с достаточным уровнем иммунитета. Но не были услышаны», – пояснил он.