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Действие QR-кодов продлили на неопределенный срок в торговых центрах Красноярска

QR-коды в торговых центрах Красноярска будут предъявляться до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

– Согласно изменениям (в указе губернатора – ред), система предъявления qr-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической обстановки, – говорится в сообщении региональных властей.

Кроме того, власти региона решили ввести запрет детям до 18 лет посещать торговые центры без сопровождения родителей.  Аналогичное решение принято в Иркутской области.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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