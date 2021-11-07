Действие QR-кодов продлили на неопределенный срок в торговых центрах Красноярска

QR-коды в торговых центрах Красноярска будут предъявляться до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

– Согласно изменениям (в указе губернатора – ред), система предъявления qr-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок – до улучшения эпидемиологической обстановки, – говорится в сообщении региональных властей.

Кроме того, власти региона решили ввести запрет детям до 18 лет посещать торговые центры без сопровождения родителей. Аналогичное решение принято в Иркутской области.