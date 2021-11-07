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Принудительную вакцинацию от COVID-19 предложил ввести известный вирусолог

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Обязательную вакцинацию от коронавируса необходимо ввести в России, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, это поможет справиться с возможным появлением более опасных штаммов вируса, сообщают «РИА Новости». Он резко раскритиковал  противников вакцинации от коронавируса.

– Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать, – пояснил вирусолог.

Они считает, что должна быть введена принудительная вакцинация, заявил Петр Чумаков.

В условиях, когда наиболее распространенным в России стал штамм «дельта», надо, чтобы вакцинацию прошли 80% населения, отметил господин Чумаков. По его словам, в случае появления следующего штамма, возможно, надо будет и 90% вакцинировать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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