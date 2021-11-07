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Греф: Ипотека – единственный способ покупки жилья для многих россиян

Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

– Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка, – сообщил в интервью РИА Новости Герман Греф.

Со своей стороны Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне, добавил глава кредитной организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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