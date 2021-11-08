Какой уровень антител необходим для защиты от COVID-19

Для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его центр провел соответствующее исследование с участием 4 тыс. москвичей.

Выяснилось, что 300 антител полностью защищают от "дельты".

– Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19, – рассказал Александр Гинцбург «Известиям».

Директор Центра имени Гамалеи считает, что ограничения для борьбы с коронавирусом практически бесполезны «в отрыве от вакцинации».