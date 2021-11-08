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Нерабочие дни продлили в пяти регионах России

Согласно указу президента, они закончились 7 ноября, сообщает РБК.

Так, в Смоленской области нерабочий период продолжится до 10 ноября, в Челябинской и Курской областях – до 12 ноября, в Брянской области – до 14 ноября, в Томской – до 15 ноября.

Больше половины россиян (52%), как показал опрос SuperJob, выступили против продления нерабочих дней. Меньше всего тех, кто хочет, чтобы длинные выходные продолжались, оказалось среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%). Помимо нерабочих дней в России стали ужесточать ковидные ограничения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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