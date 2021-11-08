Вопрос «Чистого воздуха» в Братске обсудили федеральные эксперты

В обсуждении приняли участие главный эколог РУСАЛа Иван Ребрик, а также заведующий отделом охраны окружающей среды городской администрации Николай Юшков, сообщает «Братская студия телевидения»

Директор департамента экологии и климатического регулирования компании РУСАЛ Иван Ребрик рассказал о ходе выполнения программы «Чистый воздух» и перестройке четырёх заводов. Модернизацию проведут в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке. На предприятиях создадут унифицированную систему автоматического контроля выбросов.

«Ровно половина мощностей будет перестроена кардинально под новейшую технологию «Обожжённые аноды» – это даст снижение выбросов практически в 10 раз. Старые корпуса будут снесены. Такой первый новый металл начнём получать в 2026 году и к 2030 году закончим эту модернизацию. Стоить это будет около 400 миллиардов рублей. Источники финансирования определены, состав мероприятий определён», – Иван Ребрик, директор департамента экологии и климатического регулирования компании РУСАЛ.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» высоко оценил модернизацию БрАЗа. Максим Корольков напомнил, что побывал с рабочей поездкой в нашем городе в сентябре. А перед этим изучил архивы, чтобы иметь представление, как выглядел город сразу после запуска в эксплуатацию заводов.

«Мы когда приехали в Братск, увидели цветущую, жёлтую, красивую осеннюю листву. РУСАЛ сегодня начал большую серьёзную программу. Братск – как раз первый город, где РУСАЛ идёт на полное исключение бензопирена, на 90 % снижение фтористого водорода. Уникальная ситуация. Уверен, что мы ещё будем гордиться нашими прорывными технологиями», – Максим Корольков, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух».

Заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска Николай Юшков напомнил, что наравне с модернизацией на заводах, в проект включили газификацию и строительство транспортной инфраструктуры. И если с природоохранными мероприятиями промышленные предприятия успешно справляются, например БрАЗ за 10 лет к 2025 году сократит свои выбросы на четверть, то с газификацией процесс идёт сложнее. Голубое топливо провели только на Правый берег, и то частично. Для этого построили 33 километра газораспределительной сети. Газ подключили в 541 дом. В то время как большинство населения проживает в Центральном и Падунском районах.

«К сожалению, до настоящего времени ПАО «Газпром» не приступил к строительству магистрального газопровода с переходом через реку Ангара, а также не строит распределительные сети. Фактически, газификация ведётся только в Правобережном районе и то за счёт средств регионального бюджета. И вторая причина – это отсутствие федерального финансирования. За три года мы из федерального бюджета не получили ни копейки. Единственное финансирование идёт за счёт консолидированного бюджета Иркутской области», – Николай Юшков, заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска.

Николай Юшков также отметил, что на Правом берегу нужно проложить ещё 70 километров сетей, чтобы обеспечить топливом 1,5 тысячи жилых помещений. А, к примеру, в Центральном районе необходимо построить 180 километров сетей и подключить ряд теплоэнергетических предприятий, а также 4 500 частных домов на первом этапе до 2024 года.

«Первые деньги по федеральному проекту «Чистый воздух» в регионы начали поступать только летом этого года. Братск, к сожалению, не успел переутвердить комплексный план, его актуализировать. Поэтому денежные средства в этом году не получил. Мы сейчас заканчиваем работу по квотированию. Мы хотим понимать, какой эффект дадут все мероприятия в совокупности по каждому из городов. После этого планируем актуализировать все 12 комплексных планов», – Константин Цыганов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Какие города получат дополнительную поддержку, станет известно уже в декабре. Стоит отметить, что перевод теплоэнергетических компаний, социальных объектов, частного сектора и автотранспорта на природный газ позволит уменьшить выбросы в Братске почти на 28 %. Ещё на 6 % даст снижение нагрузки на экологию развитие транспортной инфраструктуры вокруг жилых микрорайонов.