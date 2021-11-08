Почему жителей Иркутской области раздражают феминитивы в названиях профессий

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) и выяснила, как иркутяне относятся к феминитивам, считают ли уважительным указывать гендер в профессии и принято ли в компаниях называть должности коллег в зависимости от их пола.

75% жителей Иркутской области против использования современных феминитивов, лишь каждый пятый относятся к ним положительно (21%). Чаще всего лояльное отношение присуще начинающим специалистам и представителям сферы науки и образования. Нетерпимость к этому явлению высказывают особенно часто банковские работники и представители сферы строительства.

В основном, использование феминитивов считают допустимым в разговорной речи (56% иркутян с этим согласны), 23% готовы смириться с ними в художественной литературе, еще 19% готовы видеть их в СМИ, а 18%, в устной официально-деловой речи. При этом 33% считают, что подобное недопустимо ни при каких обстоятельствах. Негатив связан с тем, что «это коверканье языка или даже глупость», что это звучит неуважительно и режет слух, некоторые считают, что подобное обращение к женщине возможно лишь в качестве шутки

Поскольку в целом современные феминитивы вызывают много протестов, это отражается и на гендере в профессиях. Такие варианты как депутатка, менеджерка, блогерка, редакторка и психологиня считают неуважительными 59% работников Иркутской области. Хотя 20% уверены, что это вполне допустимо по отношению к специалисту-женщине. Еще 21% затруднились дать ответ.

На текущем месите работы лишь 5% респондентов из региона называют профессию коллег в зависимости от их пола, 86% не делают этого. Чаще всего положительный ответ давали научные сотрудники, преподаватели и представители сферы «маркетинг, реклама, PR».