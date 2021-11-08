Tele2 запустила в селе Юголок 4G-интернет

Оператор продолжает техническое развитие сети. С начала года доступ к цифровым сервисам получили жители 40 поселений, в том числе население Юголока Усть-Удинского района, рассказали SIA.RU в компании.

Ранее голосовой связи, как и мобильного интернета в Юголоке не было. Компания Tele2, по внутренним данным, первой среди операторов обеспечила село стабильной связью и высокоскоростном 4G-интернетом. Также сеть LTE появилась в Кирзаводе, Сайгутах, Станице 3-я, Амуре, Киже, Балаганке, Каранцае, Зулумае, Муратове, Каменно-Ангарске, на территории Тайшетской Анодной фабрики.

Новое оборудование появилось и в 40 садоводческих товариществах в семи районах области. К примеру, скоростной интернет стал доступен на дачных участках «Прогресса» Саянского района и «Северянки» Усть-Кутского района. Быстрее стал интернет и в популярных туристических зонах: в Мандархане, Курме, Сахюрте, Хужире, на Савватеевском тракте. За последний год трафик в сети Tele2 только в местах отдыха на Малом море вырос на 22%.

В целом, по Иркутской области клиентами компании было скачено на 23% больше данных, чем в прошлом году. В топ-3 городов с самым высоким потреблением интернет-трафика вошли: Иркутск, Ангарск и Братск. Учитывая растущие потребности абонентов, техническими специалистами были проведены работы по модернизации сети в Хадахане, Ново-Ленино, Унгине, Алехино, Окунайском, Якуриме, Байкальске, Киренске, Усолье-Сибирском, Свирске. Улучшено качество связи в Саянске и Бодайбо. Доступ к скоростному интернету получили жители района Сухой в Братске.

«Мы продолжаем наблюдать повсеместный рост трафика и для того, чтобы увеличить емкость сети и обеспечить высокую скорость загрузки данных постоянно проводим работы по модернизации оборудования. К примеру, только в СНТ на Байкальском тракте в пригороде Иркутска объем потребления интернета в этом году вырос на 16%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах области. Поэтому мы сконцентрировали внимание не только на развитии сети в крупных населенных пунктах, но и в пригородных территориях и небольших селах и поселках», – Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.