Правила посещения галереи Виктора Бронштейна изменились с 8 ноября

Работу продолжает проект «Календарь Pirelli 2020. В поисках Джульетты» и постоянная экспозиция с работами Даши Намдакова, сообщили SIA.RU.

В связи с указом № 279-уг Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева выставочные залы, шоу-рум с произведениями искусства и сувенирный магазин можно посетить по одному из документов:

сертификат c QR-кодом или справка о прививке против COVID-19;

справка, подтверждающая противопоказания к прививке, и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа;

документ о перенесенном COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Также с собой нужно взять паспорт или его копию.

Действующие выставки: проект «Календарь Pirelli 2020. В поисках Джульетты» и постоянная экспозиция с работами Даши Намдакова и его семьи – открыты ежедневно с 11:00 до 20:00. Сувенирный магазин и шоу-рум продолжают работать.

Увидеть выставки можно только по предварительной записи по телефону: (3952) 75-60-30. Вход в галерею – по-прежнему только в защитных масках.

В галерее регулярно проводится дезинфекция входных зон, лестниц, выставочных залов и туалетных комнат. Все поверхности обрабатываются антисептическими средствами. Сотрудники обслуживают посетителей в защитных масках.

Вход на выставки и посещение экскурсий – по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30. Галерея Виктора Бронштейна находится по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.