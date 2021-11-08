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Посещение развлекательных объектов по QR-кодам ввели в Иркутской области с 8 ноября

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Лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать объекты только в сопровождении родителей.

Вместе с копией паспорта гражданин обязан предъявить:

  • сертификат c QR-кодом или справка о прививке против COVID-19;
  • справку, подтверждающую противопоказания к прививке, и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа;
  • документ о перенесенном COVID-19 не более 6 месяцев назад.

В перечень развлекательных объектов входят: кафе, рестораны, музеи и кинотеатры, театры и зоопарки, магазины, фитнес-центры, спа-салоны, бассейны, сауны и иные организаций. Об этом сообщила Ольга Степанова, руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области во время прямого эфира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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