Кастет и электрошокер изъяли таможенники у пассажиров в аэропорту Иркутска

Таможенники в аэропорту Иркутска задержали пассажиров, перевозивших через границу запрещенные товары – кастет и электрошокер.

Кастет обнаружен в дорожной сумке иркутянки, прибывшей из Турции, которая ввезла кастет «в качестве сувенира зятю». Электрошоковое устройство было обнаружено в рюкзаке гражданина Узбекистана, убывающего из Иркутска в Ташкент, который пояснил, что приобрел его в Иркутске для личных целей.

– Оба пассажира проследовали по «зеленому» коридору, «забыв» задекларировать перемещаемый товар, – отметил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Иркутск Константин Пимонов.

Опасные предметы были изъяты, нарушители привлечены к административной ответственности.