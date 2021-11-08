Причиной аварийного отключения электроэнергии в Грановщине стало превышение допустимой нагрузки

В деревне Грановщина Иркутского района произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались 28 частных жилых домов, в которых проживают 98 человек, из них 35 детей. Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, отключение произошло 8 ноября, в 06:40 иркутского времени.

– Причиной аварийной ситуации стало повреждение силового трансформатора вследствие превышения допустимой нагрузки, – подчеркнули в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. По словам энергетиков, электроснабжение будет восстановлено в полном объёме к 16:00.