АТБ сообщил о запуске нового продукта для корпоративных клиентов совместно с сервисом Кнопка

2 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк при поддержке сервиса аутсорсинга бухгалтерии и бухучета Knopka запускают новый продукт для корпоративных клиентов «Онлайн бухгалтерия Кнопка».

Клиенты АТБ получают надёжную бухгалтерию для малого бизнеса, которая поможет быстро выполнять ежедневные бизнес-задачи: документы и платёжки, отчётность, взаимодействие с налоговой и многое другое. Сервис отличает глубокая автоматизация процессов.