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АТБ сообщил о запуске нового продукта для корпоративных клиентов совместно с сервисом Кнопка

2 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк при поддержке сервиса аутсорсинга бухгалтерии и бухучета Knopka запускают новый продукт для корпоративных клиентов «Онлайн бухгалтерия Кнопка».

Клиенты АТБ получают надёжную бухгалтерию для малого бизнеса, которая поможет быстро выполнять ежедневные бизнес-задачи: документы и платёжки, отчётность, взаимодействие с налоговой и многое другое. Сервис отличает глубокая автоматизация процессов.

Остались вопросы? 8 – 800 – 775 – 88 – 88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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