Как сэкономить на эквайринге? Советы от специалистов Банка «Приморье»

Терминал безналичной оплаты в магазине, автосалоне или медицинском центре — для большинства предпринимателей и их клиентов явление привычное. Торговый эквайринг — это гарантия безопасности и удобства. Покупателям и клиентам выгодно платить «по безналу», зачастую при оплате картой они получают бонусы или cash-back . А сделать эквайринг выгодным и для представителей малого и среднего бизнеса помогут советы специалистов Банка «Приморье»:

В первую очередь необходимо изучить предложения на рынке и обратить внимание на комиссию и все возможные платежи по эквайрингу. В Банке «Приморье» средняя комиссия за операции для медицинских учреждений, стоматологий, лабораторий и ряда других учреждений составляет от 1%, для фаст-фуда — от 1,5%, для остальных категорий — от 1,6%. Оплата через терминал — это удобство и быстрота как для клиентов, так для кассиров. Кроме того, это еще и безопасность: в период пандемии ритейлу рекомендуется использовать бесконтактные платежи, чтобы сократить использование бумажных купюр. Кстати, предпринимателям это поможет снизить возможные убытки от приема фальшивых купюр. Примета времени — активное развитие сервисов доставки. Здесь предпринимателям на помощь придет мобильный эквайринг: здесь оплата идёт через специальный мобильный POS-терминал . Банк «Приморье» предоставляет клиентам возможность подключения как стационарного терминала (интегрированного с кассой магазина), так и мобильного терминала (с SIM-картой и батареей). Как показывает практика, средний чек покупок при оплате картой выше, чем при оплате наличными. К тому же большинство клиентов зачастую используют карты с cash-back или бонусами, соответственно, для оплаты покупок и услуг они в первую очередь выберут ту компанию, где установлены терминалы. Предприниматель, в свою очередь, экономит на сдаче наличных в банк. Перевод средств по операциям Банка производится на следующий день, а отчеты по операциям доступны в Личном кабинете клиента в режиме онлайн. Клиенты могут использовать для оплаты карты самых разных платежных систем. Терминалы Банка «Приморье» принимают к оплате карты Visa, MasterCard, Union Pay, МИР, а также платежи по системам Apple Pay, Google Pay, Mir Pay. С апреля 2022 года будет доступна оплата по QR-коду . Под разные задачи каждый предприниматель может выбрать себе подходящий именно ему вид терминала. Специалисты Банка «Приморье» бесплатно обучат сотрудников компании-клиента работе с POS-терминалом и будут готовы при необходимости оказать оперативную техническую помощь.