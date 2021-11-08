Как сэкономить на эквайринге? Советы от специалистов Банка «Приморье»

Терминал безналичной оплаты в магазине, автосалоне или медицинском центре — для большинства предпринимателей и их клиентов явление привычное. Торговый эквайринг — это гарантия безопасности и удобства. Покупателям и клиентам выгодно платить «по безналу», зачастую при оплате картой они получают бонусы или
- В первую очередь необходимо изучить предложения на рынке и обратить внимание на комиссию и все возможные платежи по эквайрингу. В Банке «Приморье» средняя комиссия за операции для медицинских учреждений, стоматологий, лабораторий и ряда других учреждений составляет от 1%, для
фаст-фуда— от 1,5%, для остальных категорий — от 1,6%.
- Оплата через терминал — это удобство и быстрота как для клиентов, так для кассиров. Кроме того, это еще и безопасность: в период пандемии ритейлу рекомендуется использовать бесконтактные платежи, чтобы сократить использование бумажных купюр. Кстати, предпринимателям это поможет снизить возможные убытки от приема фальшивых купюр.
- Примета времени — активное развитие сервисов доставки. Здесь предпринимателям на помощь придет мобильный эквайринг: здесь оплата идёт через специальный мобильный
POS-терминал. Банк «Приморье» предоставляет клиентам возможность подключения как стационарного терминала (интегрированного с кассой магазина), так и мобильного терминала (с SIM-картойи батареей).
- Как показывает практика, средний чек покупок при оплате картой выше, чем при оплате наличными. К тому же большинство клиентов зачастую используют карты с
cash-backили бонусами, соответственно, для оплаты покупок и услуг они в первую очередь выберут ту компанию, где установлены терминалы. Предприниматель, в свою очередь, экономит на сдаче наличных в банк. Перевод средств по операциям Банка производится на следующий день, а отчеты по операциям доступны в Личном кабинете клиента в режиме онлайн.
- Клиенты могут использовать для оплаты карты самых разных платежных систем. Терминалы Банка «Приморье» принимают к оплате карты Visa, MasterCard, Union Pay, МИР, а также платежи по системам Apple Pay, Google Pay, Mir Pay. С апреля 2022 года будет доступна оплата по
QR-коду.
- Под разные задачи каждый предприниматель может выбрать себе подходящий именно ему вид терминала. Специалисты Банка «Приморье» бесплатно обучат сотрудников
компании-клиентаработе с POS-терминаломи будут готовы при необходимости оказать оперативную техническую помощь.
Оформить заявку на подключение эквайринга можно на сайте или в любом офисе Банка «Приморье». Эквайринг можно подключить как отдельно, так и в рамках пакетов услуг для малого, среднего и крупного бизнеса. Все подробности можно уточнить у специалистов Банка по телефону: