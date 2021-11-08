«Велобайк» снижает стоимость поминутного проката в четыре раза

Московский оператор «Велобайк» за каждую поезду в ноябре подарит пользователям 11 бонусных рублей, которые можно будет потратить в следующем сезоне, а с 5 ноября снижает стоимость тарифа «Поминутный» до 5 рублей. При поддержке банка ВТБ проект реализуется Правительством Москвы.

С 5 ноября пользователи «Велобайка» смогут в четыре раза выгоднее пользоваться прокатом в рамках тарифа «Поминутный». Он подходит для клиентов, совершающих единоразовые поездки. Стоимость составит всего 5 рублей вместо 20, при этом цена каждой последующей минуты снизилась с 5 до 1 рубля.

Владельцы сезонных абонементов в ноябре получат дополнительные бонусы за поездки на велосипедах. За каждый прокат по ним «Велобайк» начислит 11 рублей на бонусный счёт, которыми клиент сможет оплатить покупку тарифа в следующем году. Для соблюдения условий акции велосипедисту необходимо проехать не менее 5 минут, начало и конец проката должны быть зафиксированы на разных станциях. Максимально доступное количество бонусных рублей, накопленных одним клиентом, составляет 2 тысячи.

«ВТБ ориентирован на поддержку экологических и социальных инициатив. Одним из ярких примеров нашей работы в этом направлении на протяжении многих лет является „Велобайк“. Сервис не только популяризирует здоровый образ жизни, но и несет в себе важную социальную функцию, предоставляя курьерам и волонтерам возможность бесплатного проезда, что особенно актуально в нынешний локдаун. Мы уверены, что благодаря качественному сервису, технологичности, широкой сети и грамотному подходу к формированию стоимости проката аудитория сервиса будет неуклонно расти», — прокомментировал Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

Пользователи могут взять велосипед в аренду через мобильное приложение «Велобайк» или Московский транспорт, клиенты банка ВТБ еще и в мобильном приложении ВТБ Онлайн (https://online.vtb.ru/i/velobike). Сервис доступен пользователям, которые хотят взять в прокат велосипед в Москве.

«2021 год стал рекордным по продолжительности сезоном проекта. Благоприятные погодные условия позволили нам открыть прокат в самом начале апреля и продлить его до начала зимы. Со своей стороны, мы предложили пользователям выгодные условия для поездок, стремясь активно поддержать желание москвичей и гостей столицы чаще пользоваться одним из самых экологичных видов транспорта», — отметил Максим Акимов, президент общественного проката «Велобайк».

Система общественного городского велопроката «Велобайк» работает в Москве с 2013 года. В этом году «Велобайк» открыл сезон 6 апреля. Это самый ранний старт за всю историю проекта. Горожанам и гостям Москвы доступны более 7000 велосипедов и 700 станций, на части станций проката размещаются электровелосипеды. ВТБ поддерживает проект в рамках программы «Спортивная страна».