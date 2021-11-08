ВТБ, мосметро, Google, Mastercard и Samsung расширяют функционал тестируемой виртуальной «Тройки»

Банк ВТБ совместно с Московским метрополитеном, Google, Mastercard и Samsung в ходе тестирования расширили возможности виртуальной «Тройки» и внедрили скидки на покупку билетов для фокус-группы. Тестирование проекта набирает обороты, и сейчас проходит расширение количества участников с 1 000 до 5 000 человек. Попасть в группу может каждый желающий, оставив заявку на сайте.

Одним из нововведений виртуальной «Тройки» стала возможность ее загрузки в Samsung Pay. Оплата проезда будет совершаться автоматически, требуется только поднести телефон к турникету или валидатору. В отличие от платежей по банковским картам данный способ оплаты проезда в Samsung Pay будет проходить даже без разблокировки телефона.

Также виртуальная «Тройка» расширила линейку тарифов «Единый», и теперь ее можно приобрести в том числе на 365 дней с возможностью поездок по Москве и Московской области.

Скидки на покупку тарифов «Единый» для фокус-группы составят:

10% — «Единый» на 365 дней

30% — «Единый» на 90 дней

50% — «Единый» на 30 дней

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, прокомментировал: «Мы видим, что пассажиры всего городского транспорта очень ждут запуск виртуальной „Тройки“. Поэтому продолжаем тестирование и вводим временные скидки от 10 до 50% на „длинные“ абонементы, а также расширяем функционал, чтобы как можно больше пассажиров могли добавить транспортную карту в свой смартфон. Виртуальная „Тройка“ встанет в один ряд с другими бесконтактными способами оплаты проезда и сделает транспортную билетную систему ещё более технологичной и удобной для пассажира — такую задачу перед нами поставил Мэр Москвы».

Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Расширение масштабов тестирования виртуальной „Тройки“ является для нас важным этапом. Мы стремимся к внедрению максимально простых и универсальных способов оплаты проезда в городском транспорте. Выбирая виртуальную „Тройку“ в качестве основного платежного решения, пассажир может не только сэкономить, но и сделать поездку более комфортной, так как ему не нужно будет при себе иметь ничего, кроме телефона. Предлагаем жителям мегаполиса протестировать уникальную инновационную систему виртуализации транспортных карт вместе с нами. Благодаря обратной связи от пассажиров мы сможем усовершенствовать данный сервис и сделать его максимально комфортным».

«Mastercard делает все возможное для того, чтобы россиянам были доступны преимущества цифровых технологий — в том числе и на транспорте. Вместе с партнерами мы делаем вклад в совершенствование транспортной экосистемы столицы и работаем над тем, чтобы виртуальная „Тройка“ была современным удобным платёжным инструментом. Мы приглашаем москвичей и гостей города участвовать в новом этапе тестирования и ждём обратную связь от них — это ценная информация, которая позволяет максимально учесть потребности и ожидания пассажиров», — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Ольга Чечеткина, руководитель платежного сервиса Samsung Pay в Samsung Electronics в России, прокомментировала: «Мы рады предоставить пользователям нашего сервиса новый и крайне востребованный функционал — поддержку виртуальной „Тройки“. Инициировать выпуск этой карты можно будет прямо из Samsung Pay. Также в рамках данного проекта мы реализовали возможность проводить оплату в фоновом режиме: при использовании виртуальной „Тройки“ пользователям не нужно разблокировать экран смартфона и подтверждать операцию. Это позволит совершать операции быстрее, что актуально для оплаты в транспорте. При этом уровень безопасности транзакций в Samsung Pay останется на высочайшем уровне — фоновый режим будет доступен только по карте виртуальная „Тройка“. Для всех других транзакций порядок совершения платежей останется без изменений. Мы уверены, что наша аудитория высоко оценит возможность использования виртуальной „Тройки“ в Samsung Pay».

Виртуальная «Тройка» — транспортная карта, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. В ходе тестирования покупка карты доступна в мобильном приложении «Метро Москвы». Выпуск и загрузка виртуальной «Тройки» в кошелек мобильного устройства Google Pay или Samsung Pay будут произведены автоматически банком ВТБ. Виртуальной версией карты можно воспользоваться в метро, автобусах, трамваях, электробусах, МЦД, монорельсе и МЦК.

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