ВТБ, мосметро, Google, Mastercard и Samsung расширяют функционал тестируемой виртуальной «Тройки»

Банк ВТБ совместно с Московским метрополитеном, Google, Mastercard и Samsung в ходе тестирования расширили возможности виртуальной «Тройки» и внедрили скидки на покупку билетов для фокус-группы. Тестирование проекта набирает обороты, и сейчас проходит расширение количества участников с 1 000 до 5 000 человек. Попасть в группу может каждый желающий, оставив заявку на сайте.
Одним из нововведений виртуальной «Тройки» стала возможность ее загрузки в Samsung Pay. Оплата проезда будет совершаться автоматически, требуется только поднести телефон к турникету или валидатору. В отличие от платежей по банковским картам данный способ оплаты проезда в Samsung Pay будет проходить даже без разблокировки телефона.
Также виртуальная «Тройка» расширила линейку тарифов «Единый», и теперь ее можно приобрести в том числе на 365 дней с возможностью поездок по Москве и Московской области.
Скидки на покупку тарифов «Единый» для фокус-группы составят:
- 10% — «Единый» на 365 дней
- 30% — «Единый» на 90 дней
- 50% — «Единый» на 30 дней
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, прокомментировал: «Мы видим, что пассажиры всего городского транспорта очень ждут запуск виртуальной „Тройки“. Поэтому продолжаем тестирование и вводим временные скидки от 10 до 50% на „длинные“ абонементы, а также расширяем функционал, чтобы как можно больше пассажиров могли добавить транспортную карту в свой смартфон. Виртуальная „Тройка“ встанет в один ряд с другими бесконтактными способами оплаты проезда и сделает транспортную билетную систему ещё более технологичной и удобной для пассажира — такую задачу перед нами поставил Мэр Москвы».
Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Расширение масштабов тестирования виртуальной „Тройки“ является для нас важным этапом. Мы стремимся к внедрению максимально простых и универсальных способов оплаты проезда в городском транспорте. Выбирая виртуальную „Тройку“ в качестве основного платежного решения, пассажир может не только сэкономить, но и сделать поездку более комфортной, так как ему не нужно будет при себе иметь ничего, кроме телефона. Предлагаем жителям мегаполиса протестировать уникальную инновационную систему виртуализации транспортных карт вместе с нами. Благодаря обратной связи от пассажиров мы сможем усовершенствовать данный сервис и сделать его максимально комфортным».
«Mastercard делает все возможное для того, чтобы россиянам были доступны преимущества цифровых технологий — в том числе и на транспорте. Вместе с партнерами мы делаем вклад в совершенствование транспортной экосистемы столицы и работаем над тем, чтобы виртуальная „Тройка“ была современным удобным платёжным инструментом. Мы приглашаем москвичей и гостей города участвовать в новом этапе тестирования и ждём обратную связь от них — это ценная информация, которая позволяет максимально учесть потребности и ожидания пассажиров», — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.
Ольга Чечеткина, руководитель платежного сервиса Samsung Pay в Samsung Electronics в России, прокомментировала: «Мы рады предоставить пользователям нашего сервиса новый и крайне востребованный функционал — поддержку виртуальной „Тройки“. Инициировать выпуск этой карты можно будет прямо из Samsung Pay. Также в рамках данного проекта мы реализовали возможность проводить оплату в фоновом режиме: при использовании виртуальной „Тройки“ пользователям не нужно разблокировать экран смартфона и подтверждать операцию. Это позволит совершать операции быстрее, что актуально для оплаты в транспорте. При этом уровень безопасности транзакций в Samsung Pay останется на высочайшем уровне — фоновый режим будет доступен только по карте виртуальная „Тройка“. Для всех других транзакций порядок совершения платежей останется без изменений. Мы уверены, что наша аудитория высоко оценит возможность использования виртуальной „Тройки“ в Samsung Pay».
Виртуальная «Тройка» — транспортная карта, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфона без применения пластикового носителя. В ходе тестирования покупка карты доступна в мобильном приложении «Метро Москвы». Выпуск и загрузка виртуальной «Тройки» в кошелек мобильного устройства Google Pay или Samsung Pay будут произведены автоматически банком ВТБ. Виртуальной версией карты можно воспользоваться в метро, автобусах, трамваях, электробусах, МЦД, монорельсе и МЦК.
Справка
Mastercard (NYSE: MA) — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия — обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и все, что мы делаем внутри компании и за ее пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 экономиках и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.
Samsung Pay — удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте с бесконтактной технологией. Samsung Pay на смартфоне позволяет оплачивать покупки в интернете и в мобильных приложениях, а также быстро и удобно совершать денежные переводы. Надежная трёхуровневая защита обеспечивает безопасность покупок с Samsung Pay. Вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, а каждая транзакция подтверждается по биометрии или PIN-коду приложения. Защиту данных при проведении платежей обеспечивает собственная встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства, за счет чего данные не могут быть скомпрометированы при взломе ОС или установке прошивок от непроверенных поставщиков.