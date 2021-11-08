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Банк "Солидарность" ввел новый сезонный вклад с 8 ноября

С 8 ноября 2021 года линейка вкладов банка "Солидарность" пополнилась новым акционным вкладом "Солидный подарок". 
Для новых клиентов вклад возможно открыть на срок 181 день по ставке 8,3% годовых или на срок 395 дней по ставке 8,6% годовых.

Действующие клиенты могут открыть данный вклад также на срок 181 день по ставке 8,2% годовых и на срок 395 дней по ставке 8,5% годовых через каналы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, банк сообщил об увеличении ставки по вкладу "Пенсионный депозит".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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