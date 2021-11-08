Росбанк – лучший кастодиальный банк в России в 2021 году по версии Global Investor

При подготовке исследования Global Investor предложил всем типам клиентов - от брокеров до глобальных кастодиальных банков - оценить уровень услуг участников рынка. Депозитарии оценивались по 10 категориям, включая в т.ч. эффективность проведения расчетов по сделкам ценными бумагами, сопровождение корпоративных действий, налоговое администрирование, участие в инфраструктурных организациях и комитетах, внедрение инновационных подходов и технологий при обслуживании клиентов.

«Кастодиальный бизнес Росбанка в очередной раз признан Global Investor лучшим во всех категориях опроса по обслуживанию международных клиентов среди всех поставщиков данных услуг в России. Мы очень высоко ценим такое доверие клиентов к нашей продуктовой линейке, а также признание лидирующей позиции банка на российском рынке», - прокомментировал Михаил Братанов, директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках Росбанка, глава Societe Generale Securities Services (SGSS) в России и СНГ.

Ранее издания Global Finance, Global Investors/IFS и Global Custodian неоднократно признавали депозитарий Росбанка (SGSS Russia) лучшим провайдером депозитарных услуг в России в своих исследованиях, основанных, в том числе, на обратной связи клиентов.