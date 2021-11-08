Названы самые популярные направления агротуризма

Среди самых популярных направлений экскурсий, доступных пользователям платформы Свое За городом - прогулки с животными и мастер-классы по приготовлению еды. Россельхозбанк проанализировал предпочтения россиян в агротуризме на период ноябрьских каникул.

Наибольший интерес традиционно вызывают встречи и прогулки с животными. Больше всего на период ноябрьских праздников забронировано туров в:

1. Домм Альпаки

Наобниматься с пушистыми южноамериканскими милыми созданиями, покормить альпак с рук и провести уникальную фотосессию можно всего в 85 км от Москвы в деревне Паниково под Серпуховым. Продолжительность экскурсии 3 часа, стоимость 1000 рублей с человека.

2. Экодеревушку

Здесь представлены как привычные, но от того не менее обаятельные кролики и козочки, так и экзотические крокодилы, и улитки. На этой необычной ферме в селе Парфентьево, что недалеко от Коломны, можно приобрести омолаживающую косметику на основе улиточного муцина и узнать подробности правильного содержания и разведения животных. Стоимость экскурсий от 200 рублей.

3. Хозяйство Зоолени

Здесь можно провести чаепитие в лесу, в окружении симпатичных оленей и ланей разных пород. Конечно же, гостям доступна фотосессия в волшебном антураже. Оленья ферма расположена в деревне Лихачево, Рузского района, чуть более чем в 100 километрах от Москвы. Стоимость трехчасовой экскурсии 500 рублей.

Кулинарные мастер-классы и дегустации продуктов незначительно уступают по популярности экопрогулкам. Среди лидеров в этой категории:

4. Выпечка зарайской коврижки

Проехав из Москвы до Зарайска 130 километров и заплатив 500 рублей, можно научиться выпекать знаменитую коврижку, известную еще с 9 века. Местные специалисты покажут, как сделать классический вариант лакомства, ну а самые смелые смогут придумать свой уникальный рецепт.

5. Сыроварня Олега Сироты

Один из самых известных российских фермеров делится секретами приготовления сыра. Узнать все о фирменных твердых и полутвердых сырах можно на 43-м километре Новорижского шоссе. Стоимость экскурсии начинается всего от 1 рубля.

6. Молочная ферма Бурковых

В 20 километрах от Москвы по Минскому или Киевскому шоссе за 3000 рублей можно устроить себе полноценную дегустацию разнообразных молочных продуктов от классической сметаны до дорогих сортов сыра.

Ну, а одна из самых оригинальных и, актуальных перед зимними морозами, экскурсий доступна в подмосковном Ногинске. Ее гости могут приобщиться к ремеслу изготовления изделий из крапивы. Пряжа из колючего растения имеет низкую теплопроводность и отлично согревает в прохладную погоду.

«Экосистема Россельхозбанка обеспечивает обмен лучшими практиками между городом и сельской местностью. Популярность гастротуров и фотосессий на природе обеспечивает поток желающих выехать в кратковременные агропоездки загород. Специально подобранные экскурсии от партнеров банка, зарегистрированных на платформе Свое За городом, - это идеальная форма семейного досуга, возможность провести выходные с пользой и узнать что-то новое для себя», - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Свое За городом – это онлайн-маркетплейс с широким выбором авторских экскурсий на фермерские хозяйства России. Всем желающим доступны как короткие экскурсии на ближайшие фермы, так и многодневные экспедиции по регионам страны.