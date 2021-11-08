В Минцифры объяснили сокращение срока действия QR-кодов

Пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года обнаружили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Минцифры сообщает, что это временная проблема, QR-коды будут восстановлены.

– Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, – говорится в официальном сообщении.

Минцифры и Минздрав России уточняют, что QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока.