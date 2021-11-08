Последствия крушения Ан-12 устраняют в Иркутской области

Обломки самолета доставляют в международный аэропорт Иркутска, сообщили SIA.RU в администрации области.

По завершению следственных мероприятий фрагменты самолёта будут переданы собственнику – белорусской авиакомпании «Гродно» – для утилизации. После вывоза фрагментов Ан-12 министерство лесного комплекса Иркутской области проведёт рекультивация почвы на месте авиакатастрофы.

Также по поручению Игоря Кобзева министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области занимается встречей и размещением родственников экипажа, погибшего в авиакатастрофе.

Известно, что в Иркутск уже прибыли двое сыновей командира разбившегося воздушного судна. Их разместили в одной из гостиниц города. С родственниками погибших работает специалист-психолог.

Напомним, что самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» 3 ноября пропал с радаров в 19.47 местного времени, уходя на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Иркутска. Воздушное судно следовало из Якутска. На его борту находилось девять человек, это граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Все они погибли.