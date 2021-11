Новости РУСАЛ принимает участие в глобальном климатическом саммите COP26 РУСАЛ принимает участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26, который проходит в Глазго (Великобритания) с 31 октября по 12 ноября, рассказали SIA.RU в пресс-службе. Представители РУСАЛа и экспертных организаций обсуждают риски и возможности, с которыми сталкивается алюминиевая отрасль на пути к нулевому балансу выбросов парниковых газов (Net Zero), а также возможности преодоления технологических барьеров, мешающих дальнейшей декарбонизации цепи производства и поставок первичного алюминия на этапах добычи бокситов, производства глинозёма и электролиза металла. Еще одна из важных тем - роль алюминия в процессе декарбонизации мировой экономики. Мировой спрос на алюминий к 2050 году может вырасти более чем на 50%, и отрасль ищет пути по сокращению влияния на окружающую среду. РУСАЛ лидирует в этом трансформационном процессе – с момента основания компании, принципы корпоративной социальной ответственности и содействия «зеленой» и низкоуглеродной экономике положены в основу стратегии РУСАЛа. Более 98% необходимого электричества для производства алюминия в РУСАЛе поступает от возобновляемых источников, а применение инновационных технологий помогает сокращать выбросы парниковых газов на всех этапах производства. РУСАЛ был среди первопроходцев в выпуске металла c низким углеродным следом, известного под брендом ALLOW, для производства которого используется энергия ГЭС. Углеродный след ALLOW не превышает 2,4 тонн CO2 эквивалента на тонну продукции, что в 5 раз ниже, чем в среднем по рынку (Scope 1 и 2). РУСАЛ уделяет большое внимание охране окружающей среды, за последние 10 лет на экологические проекты выделено более 1 миллиарда долларов США. Благодаря масштабным инвестициям в природоохранные мероприятия РУСАЛу удалось достигнуть значительных улучшений по экологическим показателям, включая количество выбросов и объем водопользования. Важнейшим событием для компании станет масштабная программа реконструкции крупнейших алюминиевых заводов РУСАЛа, которая должна завершиться к 2030 году. «Уже сегодня углеродный след продукции РУСАЛа является одним из самых низких в мировой алюминиевой промышленности. Алюминий, выпускаемый под брендом ALLOW, упрощает для многих производителей достижение их собственных целей в области декарбонизации. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и, стремясь к климатической нейтральности к 2050 году, ставим перед собой новые, амбициозные задачи. Ключевая роль принадлежит достаточно капиталоёмким научным исследованиям, разработкам и внедрению новых, прорывных технологий», – заявила Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию РУСАЛа. Напомним, что в 2002 году РУСАЛ по инициативе своего основателя Олега Дерипаска одним из первых в России присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций и обязался придерживаться в своей работе принципов, в том числе направленных на охрану окружающей среды. В 2015 году РУСАЛ взял на себя обязательства по раскрытию информации об эмиссии парниковых газов, присоединившись к международной инициативе «Проект раскрытия информации об углеродных выбросах» (Carbon Disclosure Project – CDP), а также выступил с инициативой создания Российского партнерства за сохранение климата. В 2018 году РУСАЛ присоединился к инициативе Глобального договора ООН «Критерии лидерства бизнеса в ценообразовании на углерод». Также компания регулярно участвует в ежегодных климатических конференциях ООН, является активным участником Коалиции лидеров в области тарификации выбросов углерода (Carbon Pricing Leadership Coalition – CPLC). info4

