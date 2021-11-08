Детские сады Иркутска вернулись к обычному режиму работы с 8 ноября

В настоящее время в столице Приангарья работает 133 детских сада. Их посещают более 40 тысяч детей, рассказали SIA.RU в мэрии.

Напомним, согласно указу Президента России Владимира Путина неделя с 30 октября по 7 ноября 2021 года была объявлена нерабочей. В соответствии с рекомендациями министерства образования региона с 1 по 3 ноября муниципальные дошкольные образовательные организации работали в режиме «дежурных» групп. Они были сформированы во всех детских садах города исходя из потребностей и заявок родителей.