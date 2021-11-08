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Три бара Иркутска нарушали ограничительные меры

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В минувшие выходные полицейские проверили 12 ресторанов, кафе и баров, большинство из которых были закрыты, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Однако, не смотря на действующий запрет, три бара продолжали работать после 23:00. В заведениях на улицах Лермонтова, Байкальская, Култукская массово нарушались требования масочного режима, социальная дистанция не соблюдалась. 

Напоминаем, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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