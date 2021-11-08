Материнская компания ИК «Фридом Финанс» нарастила выручку вчетверо

Freedom Holding Corp. представил результаты за второй квартал 2022 фискального года, который совпадает с третьим календарным кварталом 2021-го (июль-сентябрь).

Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 349% г/г — с $70 млн до $313 млн. Драйверами ее роста стали повышение доходов от ценных бумаг на 2011% (+$167 млн) — с $8 млн до $175 млн, а также увеличение комиссионных доходов на 115% (+$62 млн) — с $54 млн до $116 млн. Рост доходов от операций с ценными бумагами в объеме $179 млн является разовым явлением, обусловленным переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции.

Чистая прибыль холдинга в годовом сопоставлении выросла более чем в 8,5 раза — с $24 за второй квартал 2021 финансового года до $205 млн по итогам последнего отчетного периода. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн, за год повысилась на $3,04, до $3,44.

Прочий совокупный доход увеличился с $13 млн во втором квартале 2021 финансового года до $205 млн в аналогичном периоде 2022-го. Активы и обязательства холдинга выросли на $373 тыс. и $162 тыс. соответственно.

Затраты холдинга повысились на 85% (+$35 млн). Операционные расходы выросли на $21 млн, процентные — на $11 млн, комиссионные — на $3 млн.

Общее повышение затрат обусловлено расширением бизнеса, в частности:

увеличением расходов на профессиональные услуги,

ростом процентных издержек по клиентским остаткам на банковских счетах,

повышением расходов, связанных с краткосрочным финансированием, привлеченным посредством соглашений репо по ценным бумагам,

ростом количества клиентов и объема совершаемых ими сделок.

«Второй квартал 2022 фискального года был весьма динамичным и продуктивным для всех компаний группы. Наши основные финансовые показатели продемонстрировали многократный рост. Мы продолжаем осуществление плана по экспансии на новые рынки и расширению спектра услуг. Особенно хочу отметить успешный запуск цифровой ипотеки в Казахстане. Опыт, полученный в ходе реализации данного проекта, поможет нам в ближайшем будущем предоставлять новые уникальные финансовые продукты всем клиентам холдинга. Еще одним важным событием отчетного периода стало получение Freedom Finance Europe прямого членства в Euroclear, что позволило расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг на рынках континентальной Европы, Великобритании и США», — отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс».

По состоянию на 30 сентября 2021 года в холдинге открыто свыше 340 тыс. клиентских счетов. Наибольший прирост показал Freedom Finance Europe — по итогам отчетного квартала число открытых счетов в подразделении составило 76 тыс., что является новым драйвером роста брокерского бизнеса холдинга.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в десяти странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация превышает $4 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — B со стабильным прогнозом.

ИК «Фридом Финанс» — российская часть холдинга, представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).