Собственник Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском, вывез тела погибших членов экипажа

Тесты ДНК всех родственников погибших будут доставлены в Иркутск 11 ноября для проведения генетической экспертизы, сообщили SIA.RU в администрации области.

Начиная с 4 ноября, осмотрено место происшествия. Найдены бортовые устройства регистрации, внешне они в удовлетворительном состоянии, в настоящее время отправлены на дешифровку в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета.

Игорь Кобзев отметил, что все аварийные работы на месте авиакатастрофы завершены, фрагменты разбившегося воздушного судна складированы в ангаре аэропорта Иркутск для дальнейшего расследования авиационного происшествия.

Напомним, что самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» 3 ноября пропал с радаров в 19.47 местного времени, уходя на второй круг при заходе на посадку в аэропорт Иркутска. Воздушное судно следовало из Якутска. На его борту находилось девять человек, это граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины. Все они погибли.